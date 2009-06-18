В катастрофе вертолета пострадали трое украинцев - членов экипажа
Сообщение из Турции
В Турции во время катастрофы вертолета пострадали трое граждан Украины – члены экипажа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта Украины, катастрофа произошла сегодня в 13.30 на оперативной площадке «Милас» возле населенного пункта Айдин (Турция).
Вертолет, выполнявший работы по тушению лесных пожаров с использованием водосливного устройства на внешней подвеске, после дозаправки горючим и забора воды из искусственного водоема упал в воду и затонул.
На борту воздушного судна находились пятеро членов экипажа, опасные грузы отсутствуют.
Командир воздушного судна, второй пилот и бортинженер – граждане Украины – находятся в больнице. Пилот-наблюдатель и представитель лесного хозяйства – граждане Турции – погибли.
По данным Минтранса, владелец и експлуатант вертолета – авиакомпания «Росьавиа».
Поисково-спасательные работы проводятся турецкой стороной.
Решение о расследовании катастрофы согласовывается с авиационными властями Турции.
Как сообщили в МИД Украины, украинское дипучреждение установило контакт с компанией, которая арендовала упомянутый вертолет, представители которой сообщили, что по оценке турецких медиков, состояние здоровья украинских граждан удовлетворительное.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Турции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.