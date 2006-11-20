11 россиян и 20 молдаван выдворены из Украины

34 нелегальных мигранта были выдворены из Украины в добровольном и принудительном порядке в минувшие выходные.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, 20 граждан Молдовы, задержанных ранее при попытке нарушить границу со Словакией и Польшей, вчера были переданы молдавским правоохранительным органам.

11 граждан Российской Федерации (выходцы из Чечни) и один азербайджанец вернулись домой поездом „Харьков – Санкт-Петербург”. Все они были задержаны в закарпатских лесах при попытке нелегально попасть в Словакию, сообщили в Госпогранслужбе.

Два гражданина Сирии и один египтянин были отправлены из Украины после собеседования в аэропорту Симферополя, куда прибыли иностранцы. Потенциальные нелегалы возвращены обратном рейсом „Симферополь – Стамбул”.

* * *В целом за 10 месяцев этого года пограничное ведомство выдворило из Украины 4 тыс. 534 нелегальных мигрантов. 637 из них – выходцы из стран миграционного и террористического риска. Подавляющее большинство выдворенных – граждане стран СНГ, сообщили в Госпогранслужбе.