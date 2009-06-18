Завтра в Украине потеплеет до 28°

19 июня в Украине потеплеет до 28°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, на побережье морей - к 17°; днем - 23-28°, в Одесской, Николаевской областях и в Закарпатье - до 30°; в Карпатах ночью - 5-10° тепла, днем - 15-20°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 23-28°.

В Киеве также осадки не предвидятся. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-13°, днем - 25-27°.

18 июня температура воды в Черном и Азовском морях - 19-24° (в районе Феодосии и Алушты - 14°), в Днепре возле Киева - 19°.