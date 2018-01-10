На Василия в Житомире в Доме украинской культуры проведут рождественско-новогоднюю встречу

13 января в Житомире в Доме украинской культуры проведут рождественско-новогоднюю встречу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета.

Там рассказали, что целью этого мероприятия является ознакомление гостей с особенностями соответствующих украинских праздников, с их историей и значением для современной культуры Украины.

В рамках мероприятия проведут праздники Маланки и Василия, где покажут украинские традиции и обычаи, мастер-класс по изготовлению рождественско-новогодней символики, тематические игры, викторины и квесты.

«Обычаи и обряды играли и продолжают играть важную роль в жизни украинского народа. Исключительную роль имеет цикл новогодне-рождественских праздников, которые отмечались особенно торжественно. Центральное место здесь занимают Сочельник, Рождество, Меланки, Старый новый год, Василия, Крещение» , - сказано в сообщении.