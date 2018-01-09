Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской

Вышгородский районный суд Киевской области получил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Вышгородского райсуда.

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По ее словам, только что в суд поступило ходатайство, и система автораспределения дел должен определить фамилию следственного судьи, который будет рассматривать документ.

Этот процесс может длиться 10-15 минут.

Как сообщал УНИАН, утром в Генеральной прокуратуре сообщили, что передали в Вышгородский райсуд ходатайство об избрании меры пресечения задержанному 8 января по подозрению в убийстве Ноздровской, и утверждали, что судебное заседание начнется сегодня в 14.00.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник бывший председатель Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании человека, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве адвоката задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.