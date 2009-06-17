Дом для пострадавших от Элита-Центра решили построить на Оболони

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект строительства жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Л.Гавро, 1 в Оболонском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания Градосовета.

Проект разработан институтом «Киевжилпроект» ОАО «Киевпроект» по заказу КП «Киевское инвестиционное агентство» Киевской городской государственной администрации.

Проект предусматривает строительство 23-этажного жилого монолитно-каркасного дома на 220 квартир общей площадью 17,6 тыс. кв. м. Планируется, что первые три этажа дома будут встроенно-пристроенными. На них разместятся аптека, отделение связи, молочная кухня, офисные помещения площадью 824 кв. м, игровые комнаты для детей, комната участкового инспектора. В доме предусмотрен подземный паркинг на 110 машиномест.

Площадь земельного участка под застройку составляет 0,6 га.

Часть квартир в доме планируется передать пострадавшим от деятельности компании «Элита-Центр».

Подводя итоги рассмотрения проекта, главный архитектор Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект.