На завтра Украине жары не обещают

18 июня в Украине жары не будет.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, будет сохраняться переменная облачность. Преимущественно без осадков, только ночью и утром в восточной части грозовые дожди, местами сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 7-12°, на юге и востоке - 10-15°, днем - 19-24°, в южных областях, степной части Крыма и на Закарпатье местами - 25-28°; в Карпатах ночью - 4-9° тепла, днем - 11-16°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 19-24°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-11°, днем - 20-22°.

17 июня температура воды в Черном и Азовском морях - 20-24° (в районе Феодосии и Одессы 18°), в Днепре возле Киева - 19°.