"Логово российского оккупанта": под винницкую епархию УПЦ МП принесли гроб и детские игрушки (фото)

В Виннице, возле здания Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата устроили акцию в рамках флешмоба "Принеси куклу".

Как сообщает местное издание "20 минут", участие в акции приняли 10 человек, которые разместили на заборе плакаты и положили возле него детские игрушки, а также гроб.

На гробе, которые оставили возле забора, активисты написали "Логово российского оккупанта".

По словам активистов, которые собрались под стенами епархии, акция посвящена трагическим событиям, которые произошли в Запорожье, и проходит во многих городах страны.

"В Виннице мы решили провести эту акцию под стенами епархии. К сожалению, сегодня выходной и к нам вышел только охранник. Но он взял у нас большую куклу. Обещал передать владыке. Этой акцией мы хотели показать, что ситуация, которая сложилась в Запорожье, не вписывается в никакие рамки. Как это возможно, что уже на кладбище священник отказывается отпевать маленького ангела?", - отметила соорганизатор акции Юлия Пискунова.

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Как сообщал УНИАН, акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии, которая случилась 31 декабря. 39-летний мужчина открыл окно на 8 этаже и выпрыгнул из него. Как раз в этот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.

Служитель Украинской православной церкви Московского патриархата, приглашенный ритуальной службой, прямо во время похорон отказался отпевать двухлетнего ребенка. Причина такого решения - ребенок крещен священниками Киевского патриархата.

Также его отказались отпевать и в другом храме, поэтому это сделал служитель Киевского патриархата.