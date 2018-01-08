Полиция проверяет 20-летнюю жительницу Славянска на причастность к незаконным вооруженным формированиям

Правоохранители проверяют 20-летнюю жительницу Славянска на причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции в ходе работы с населением получили информацию о том, что местная жительница 1997 года рождения недавно находилась в составе незаконных вооруженных формирований. Её местонахождение установлено, и она доставлена в полицейский участок.

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Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые «дежурили» на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. После общения девушка присоединилась к «работе»: она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжали в город.

Во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района пособница боевиков вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую «ДНР», но со временем поняла, что «никому не нужна». Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.

Пока устанавливаются детали «службы» пособницы в Славянске и Донецке. Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 260 «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины.

Как напоминают в полиции, в течение недели объявлено о подозрении 10 боевикам.