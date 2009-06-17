Стоимость офисных помещений в Киеве (по районам)

Средняя стоимость офисных помещений в Киеве в мае текущего года снизилась на 4,19% – до 1864,36 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

По сообщению, в мае объем сделок на рынке коммерческой недвижимости увеличился на 5,8% по сравнению с апрелем. Больше всего проходило сделок по аренде офисных помещений – 37% от общего объема операций, аренда торговых помещений в мае составила 22%, продажа офисов – 18%, продажа торговых помещений – 14%, остальные сделки (9%) пришлись на операции по другой коммерческой недвижимости – киоски, склады, ангары, СТО и т.д.

По данным компании, незначительный рост цен – до 3% наблюдался в центре столицы и в Голосеевском районе в зоне высокой деловой активности – до 7%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Оболонском (-9,75%), Святошинском (-11,7%), Соломенском (-6,05%) и Дарницком (-5,99%) районах.

Средняя стоимость квадратного метра офисных помещений в центре города составляет 5020 долл., в Голоссевском районе – 1630,33 долл., в Дарницком – 1006,33 долл., в Деснянском – 998,33 долл., в Днепровском – 1025 долл., в Оболонском – 1372,33 долл., в Печерском – 2574 долл., в Подольском – 1694,67 долл., в Святошинском – 1437,33 долл., в Соломенском – 1237 долл., в Шевченковском – 2512,67 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость офисных помещений в Киеве в апреле текущего года снизилась на 4,03% – до 1911 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.