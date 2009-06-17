В Украине производят меньше бензина

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-мае 2009 года сократили производство автомобильного бензина на 6,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,320 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-мае увеличилось на 18,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,561 млн. тонн.

Производство топочного мазута в Украине в январе-мае сократилось на 5,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,03 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,3%, по сравнению с 2007 годом, до 3,232 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 12,0%, по сравнению с 2007 годом, до 3,651 млн. тонн, а производство топочного мазута в Украине в 2008 году сократилось на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.