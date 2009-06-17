Украине нужна сеть из 25 оптовых сельхозрынков

Украина за 5 лет намерена создать сеть из 25 оптовых рынков сельхозпродукции общей стоимостью свыше 500 млн долл. Это предусмотрено государственной целевой программой, одобренной украинским правительством, сообщили РосБизнесКонсалтингу в Кабмине. В том числе бюджетное финансирование до 2013 г. включительно ожидается на уровне 150 млн долл.

Выполнение программы позволит снизить инфляцию, увеличить объем производства плодоовощной продукции и создать около 3 тыс. рабочих мест. Предполагается также разработать необходимую нормативную базу.

Президент Аграрной палаты Украины Дмитрий Березовский отметил, что решение правительства подтверждает готовность государства поддержать проект, что важно для привлечения к его финансированию ЕБРР или Всемирного банка. "В то же время в документе не прописан механизм реализации", - отметил эксперт. По его мнению, одной из основных проблем будет вопрос землеотвода.