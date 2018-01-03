В порту Сирии из-за долгов судовладельца застряли 10 украинских моряков

В сирийском порту Тартус на арестованном судне «застряли» 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Украинцы не могут вернуться на родину, так как капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, так как неуправляемое оно создает прямую угрозу судоходству и экологии.

Одесса. 3 января. УНИАН. В Сирии в порту Тартус на арестованном судне «застряли» 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Об этом УНИАН сообщил руководитель проектов благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) Андрей Шевченко.

По его словам, накануне в организацию обратились родственники моряков. В частности, речь о жителе Одессы, пятерых херсонцах, троих жителях Николаева и киевлянине.

Как рассказал Шевченко, наши сограждане 4 месяца назад при посредничестве предприятия «Альянс навигейшн» (Херсон) заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан - на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года находилась в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые отказался возвращать, чтобы «они сидели на борту и не болтались, где ни попадя».

Читайте такжеУкраинский моряк попал в плен пиратов у берегов Нигерии

Также выяснилось, что предыдущий экипаж почти 2 года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N.G (бывший Волго-Балт 163, 1972 года постройки) в ужасном техническом состоянии. Ему запрещено заходить в порты Парижского меморандума (Paris MoU). Кроме того, и судно, и судовладелец под угрозой санкций за неоднократные судозаходы в оккупированный Крым, а Starshina Derov N.G арестовано за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица.

Шевченко акцентировал, что о перечисленных нюансах крюинг «Альянс навигейшн» нанимаемому экипажу не сообщил. При этом, когда моряки прибыли в Сирию, работодатель фактически сразу высказал свою несостоятельность - снабжение обеспечивается минимальное, зарплату не выплачивают. Общий долг по заработной плате перед указанным экипажем превысил 50 тыс. долл.

На борту судна груза нет, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта. Как отметил Шевченко, по вмешательству дипломатических служб Украины удалось добиться того, чтобы на борт хоть в минимальном объеме поставлялась вода и провизия.

Для этого представитель судовладельца, с которым держат связь моряки, перечисляет небольшую сумму местному агенту.

Судовладелец через своего представителя сообщил экипажу, что надеяться на получение заработной платы не стоит, «Альянс навигейшн» от проблемы самоустранился, Морская администрация Танзании на все запросы моряков не отвечает.

При этом, как пояснил Шевченко, украинцы не могут вернуться на родину, так как капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, так как неуправляемое оно создает прямую угрозу судоходству и экологии. Документы морякам до сих пор не вернули.

«Ждем реакцию на действия посредника при трудоустройстве со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных органов Украины», - отметили в «Ассоль».

В организации также подчеркнули, что вышеназванная компания «Альянс навигейшн» ранее отправила трех моряков на судно «Мунзур», которое 7 декабря 2015 года было задержано. В трюме полицейские обнаружили более 10 тонн гашиша. Судно тогда под конвоем доставили в Палермо (Сицилия). Экипаж (10 граждан Украины и один — Грузии) арестовали, поместили в тюрьму. Освобождены люди были только спустя год после судебных разбирательств.