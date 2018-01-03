В Сирии разбился очередной российский вертолет, пилоты погибли

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24 в результате чего погибли оба пилота. Еще один член экипажа - борттехник госпитализирован.

Читайте такжеВ Сирии разбился российский Су-24, экипаж погибКак заявили в минобороны РФ, причина падения вертолета - техническая неисправность, вертолет не обстреливали.

Как уточняет meduza.io, российский вертолет разбился в Сирии еще 31 декабря, однако минобороны России сообщило об этом только сейчас.

Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

«При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли», - сказали в минобороны РФ.

Напомним, что Россия участвует в военной операции в Сирии с 2015 года. За это время там погибли не менее 45 россиян. Россия потеряла шесть вертолетов и три самолета.