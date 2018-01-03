Эксперты рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

«Решим после всех «новогодних», «звоните после «майских» – затяжные каникулы выбивают из колеи, и вернуться к рабочему процессу после праздников порой бывает очень нелегко. В психологии даже существует специальный термин – «синдром рабочей дезадаптации». Специалисты Международного кадрового портала HeadHunter Украина подобрали несколько советов, как в кратчайшие сроки войти в рабочий ритм.

На рабочем месте

1. Психологи отмечают, что вернуться в привычную колею тяжело и тем, кто работает «на износ», и тем, кто трудится «спустя рукава». Поэтому старайтесь соблюдать баланс.

2. Кроме того, больше всего увольнений отмечается именно после новогодних праздников. Во-первых, это связано с переоценкой ценностей, да и новый год стараются начать с чистого листа. Во-вторых, могут увольняться из-за начальника-трудоголика, который в первые же рабочие дни требует рвения от подчиненных. Поэтому если вы – именно такой руководитель, то обратите внимание на «скорость» погружения в рабочий процесс после праздников и не спешите слишком сильно.

3. Чёткое планирование дел на месяц, неделю и текущий день поможет сосредоточиться и мобилизоваться. Начните составлять такой план сразу же по приходу на работу после новогодних праздников.

4. Не бросайтесь «на амбразуру» в первый же день после затяжного отдыха. Не старайтесь сделать всё и сразу, в итоге задач не уменьшится, а вы быстрее устанете. Увеличивайте нагрузку постепенно. Первый рабочий день можно начать с неотложных дел, но закончить их до обеда. После перерыва – заняться текущими вопросами, а последний час посвятить планированию следующего дня.

5. Попробуйте переключить внимание: скажите себе, что сегодня будете не работать, а проводить подготовительные мероприятия к работе. Увидите, как быстро «втянетесь».

6. В первые рабочие дни старайтесь полноценно отдыхать после работы и высыпаться. Не задерживайтесь в офисе.

7. Сделайте уборку на рабочем столе и в компьютере – это тоже поможет войти в рабочий ритм.

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«Внерабочие» советы

1. Дышите глубже. Как бы банально не звучало – обогащайте свой организм кислородом. Если есть такая возможность, идите на работу и с работы пешком, а еще гуляйте в обеденный перерыв – это придаст энергии.

2. Соблюдайте постпраздничную диету: не перегружайте уставший после праздничных застолий организм жирным и сладким, отдайте предпочтение здоровой пище: овощам, фруктам и прочим полезностям.

3. Делайте небольшие перерывы, по 10 минут каждые 2 часа, но не только на кофе, а и на зарядку: разомните уставшие руки и ноги, дайте отдых спине.

4. Найдите хотя бы на время занятие по душе, куда будет хотеться пойти после работы: йога, сауна, массаж – это же может помочь и с психологической разгрузкой в первые стрессовые рабочие дни.