Как встретили Новый год в Киеве (фоторепортаж УНИАН)

Киевляне встретили Новый год на Софиевской площади.

Как это было смотрите в репортаже УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в Киеве большинство локаций, приуроченных к празднованию Нового 2018 года, работают бесплатно. В Мариинском парке вечером засияет старинный фонтан, его украсили красивыми гирляндами в виде дождика и светящимися снежинками.