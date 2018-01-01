Как встретили Новый год в Киеве (фоторепортаж УНИАН)
02:46, 01 января 2018
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В новогоднюю ночь киевляне собрались на Софиевской площади.
В Киеве прошло празднование Нового года / УНИАН
Киевляне встретили Новый год на Софиевской площади.
Как это было смотрите в репортаже УНИАН.
Как сообщал УНИАН, в Киеве большинство локаций, приуроченных к празднованию Нового 2018 года, работают бесплатно. В Мариинском парке вечером засияет старинный фонтан, его украсили красивыми гирляндами в виде дождика и светящимися снежинками.
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Новость в сюжете: Празднование Нового года 2018