МИД про НАТО: вижу цель

Межведомственная комиссия по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО рассмотрела состояние подготовки проекта Целевого плана Украина-НАТО на 2007 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, отметив, что четвертое заседание комиссии состоялось сегодня в МИД под председательством заместителя министра иностранных дел Владимира ХАНДОГИЯ, временно исполняющего обязанности председателя Межведомственной комиссии.

Также во время заседания было обсуждено состояние выполнения Целевого плана Украина-НАТО на 2006 год в рамках Плана действий Украина-НАТО по результатам отчетности министерств и ведомств Украины за три квартала этого года.

Особое внимание во время заседания было уделено вопросам надлежащего обеспечения информационного сопровождения процесса сотрудничества Украины с НАТО в контексте заданий правительства по активизации соответствующей информационной работы. В этой связи подчеркивалась необходимость выполнения мероприятий Государственной программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2004-2007 годы центральными органами исполнительной власти Украины.

По результатам заседания национальным координаторам сотрудничества Украины с НАТО было поручено рассмотреть отмеченные вопросы во время проведения очередных заседаний Межведомственных рабочих групп.

Следующее заседание МК запланировано провести в декабре с.г., сообщили в МИД.