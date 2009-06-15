Стоимость аренды квартир в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 8 по 14 июня т.г. стабилизировалась на уровне 433 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 2 долл. – до 417 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 604 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 745 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 328 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл., до 606 долл., 3-комнатных – выросла на 4 долл., до 724 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 264 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл., до 343 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на 525 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 280 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 378 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл., до 519 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 251 долл., 2-комнатных – стабилизировалась на 346 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл., до 450 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 270 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 400 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл., до 460 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир возросла на 1 долл. – до 294 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 393 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл., до 457 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 280 долл., 2-комнатных – стабилизировалась на 378 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл., до 464 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 264 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 364 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 445 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на 270 долл., 2-комнатных – стабилизировалась на 361 долл., 3-комнатных – выросла на 2 долл., до 474 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 1,3% (6 долл.) – до 432 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79%, или 368 долл., – до 607 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.