Движение транспорта по Днепровскому спуску в Киеве откроют через неделю

Движение автотранспорта по Днепровскому спуску в Киеве планируют возобновить на неделю раньше, то есть не 1 июля, как определялось планом выполнения ремонтных работ, а 22-23 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

Комментируя работы по укреплению склона, которые ведутся на Днепровском спуске, А.ГОЛУБЧЕНКО отметил: «Сегодня на объекте вмонтировано 64 сваи из необходимых 69. Параллельно делаем распорки – укрепление поясом. И уже завтра приступим к ремонту дорожного полотна. Думаю, 22 – 23 июня проезд по спуску уже будет открыт».

По его словам, за состоянием спуска будет установлено постоянное наблюдение и будут проводиться соответствующие работы, чтобы за 5 лет полностью укрепить его склоны и создать условия для безопасного транспортного сообщения.

Мэрия информирует, что небольшое движение грунта на участке магистрали Днепровского спуска геологи заметили несколько месяцев назад. После исследования территории процесс связали с передвижением тяжелых грузовиков и с подземными грунтовыми водами. В начале июня опаснейший участок полностью перекрыли заборами с обеих сторон. В рамках проведения работ по укреплению будут установлены укрепительные сваи. Каждую из них диаметром 800 мм забивают на глубину 18-19 метров. Параллельно специалисты здесь проводят работы по перекладке телефонной линии и монтируется новая дренажная система.