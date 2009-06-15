Начальник ГАИ Котовска на зебре сбил 18-летнюю девушку

Начальник Котовского городского отдела ГАИ 11 июня в центре города на пешеходном переходе на собственном автомобиле ВАЗ-21099 сбил 18-летнюю студентку 2-го курса местного медицинского училища, которая от полученных травм впала в кому и через три дня умерла в больнице.

Как сегодня сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Одесской области, по предварительным данным, у водителя были "остаточные явления алкогольного опьянения" (накануне он официально ушел в тарифный отпуск).

Сейчас у мужчины отобраны образцы крови, которые направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам свидетелей ДТП, девушка переходила дорогу в установленном месте на сигнал светофора, которой разрешал движение пешеходам.

Котовской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего), которая предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.