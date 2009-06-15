Школьный повар от БЮТ и уборщица этой же школы от ЕЦ проиграли леснику

На внеочередных выборах председателя села Выспа Рогатинского района Ивано-Франковской области 52,88% голосов избирателей получил внепартийный лесник Вороновского лесничества Игорь СИНИШИН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета.

Второе место (15,34% голосов) на выборах сельского председателя получила кандидат от партии «Единый центр», техническая работница Любшанской школы Татьяна ГРИГОРАШ.

В голосовании приняли участие 365 избирателей, или 79,9% от общего количества.

Предыдущая сельский председатель вышла на пенсию.

Справка УНИАН. На должность сельского председателя в Выспе претендовали шестеро кандидатов, среди которых две женщины – повар Любшанской школы, кандидат от БЮТ Мария БАСАРАБ и техработница этой школы, выдвиженка “Единого центра” Т.ГРИГОРАШ. Среди зарегистрированных кандидатов на должность сельского председателя также 24-летний предприниматель, беспартийный Иван ВИТВИЦКИЙ, временно безработный 60-летний Николай КОБЫЛЕЦКИЙ, фермер, член НРУ Федор СЕНЬКИВ и 47-летний лесник Вороновского лесничества Рогатинского гослесхоза И.СИНИШИН.