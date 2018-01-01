В Днепре облили краской памятник "участникам установления советской власти" (фото, видео)

В Днепре в ночь на 1 января неизвестные облили красной краской недодекоммунизированный памятник «участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе», передает радио Свобода.

Читайте такжеВ Запорожье разбили бюст Сталина, установленный КПУ в 2010 году (фото)Памятник и территория вокруг исписаны надписями «Ганьба», «Серп и молот, смерть и голод», «Слава УПА», а фамилии погибших комиссаров наведены красной краской.

Как сообщили в общественной организации «С14», объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации «С14», она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

Ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недодекоммунизированный памятник «участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе». По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны на левобережной части Днепра, подпадает под действие «законов о декоммунизации», однако до сих пор не демонтирован.

Как ранее подтвердили в городской комиссии по вопросам декоммунизации, в Днепре остались не демонтированными около десятка мемориальных объектов, в том числе и этот памятник.

Осенью 2016 года городской совет Днепра решил выделить 900 тыс. грн на демонтаж памятников и памятных знаков эпохи тоталитарного режима на территории города. Из восьми районов города больше всего денег получили три: Амур-Нижнеднепровский – почти 320 тыс. грн, Новокодацкий – около 200 тыс. грн, Центральный – 178 тыс. грн.