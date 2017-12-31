Куда пойти в Киеве на Новый год: основные локации столицы

В Киеве большинство локаций, приуроченных к празднованию Нового 2018 года, работают бесплатно. В Мариинском парке вечером засияет старинный фонтан, его украсили красивыми гирляндами в виде дождика и светящимися снежинками.

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Также гирляндами украсили несколько деревьев. А в парке Шевченко – настоящая новогодняя сказка: аллеи возле елки украсили яркими светящимися гирляндами и новогодними декорациями, а в фотозоне можно найти новогодние качели и уголок Снеговичка. Отличные места для праздничной прогулки, пишет «Сегодня».

Софийская и Михайловские площади

Здесь сегодня начнется главный праздник в городе с бесплатным концертом и ярким шоу. Возле главной елки страны с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января на сцене выступят эстрадно-симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra, лучшие диджеи и солисты. На десерт обещают световое шоу, которое создадут с помощью 4 км гирлянд и 200 фонариков.

Контрактовая площадь

На главной праздничной локации Подола можно посетить новогоднюю ярмарку "Сказочная зима". Здесь 31 декабря обещают необычную интерактивную программу. С 19:00 – концерты и выступления на сцене, а после полуночи придет настоящий дед Мороз, который проведет массу интересных конкурсов. Также можно полюбоваться красивой елкой.

Площадь Леси Украинки

В "Городке Санты" на пл. Леси Украинки вечером, 31 декабря, проведут зажигательную дискотеку, фестиваль уличной еды, а для семей с детками устроят конкурсы.

Почтовая площадь

Здесь проходит "Новый год под защитой" – патриотический праздник, который организовали военные волонтеры, чтобы напомнить о тех, кто сейчас на фронте. На локации – мастер-классы для детворы по разрисовыванию новогодних шариков и изготовлению ангелов-мотанок. Также можно создать праздничную открытку, которую отправят на фронт – украинским воинам.

Сегодня вечером на Почтовой также выступят группы "Колір ночі", Exception и "Проти Течії". В последний час года на сцену выйдут музыканты группы "Тінь Сонця", с которыми гости праздника и встретят новый 2018 год.