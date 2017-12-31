Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах

Свыше 17 тысяч украинцев встретят Новый год 2018 в поездах. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов на странице в Twitter.

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"Более 17 тысяч пассажиров встретят Новый 2018-й Год в поездах "Укрзализныци"! В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов. Кстати, 31 декабря действует коэффициент к стоимости билета - 0,7 или -30%. Самый дешевый проезд в течение года. Хороших путешествий! С наступающими праздниками!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве большинство локаций, приуроченных к празднованию Нового 2018 года, работают бесплатно. В Мариинском парке вечером засияет старинный фонтан, его украсили красивыми гирляндами в виде дождика и светящимися снежинками.