В Киев возвращается жара

16 июня на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западных, а днем местами и в северных областях пройдет кратковременный дождь, гроза, кое-где шквалы 15-20 м/с, в западных областях в отдельных пунктах град; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 20-25 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, на крайнем западе местами 20-23°, в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Ночью по области без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

15 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25° (в районе Алушты 18°), в Днепре возле Киева 19°.