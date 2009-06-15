Наливайченко культурно просит ФСБ уйти с Украины

Служба безопасности Украины будет своими силами обеспечивать безопасность базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом в интервью российской «Независимой газете» от 15 июня с.г. сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил, что сотрудники ФСБ начали работать на базе временно дислоцирующегося в Крыму российского флота после того как в 2000 году СБУ и в то время Министерство безопасности РФ подписали соответствующий протокол. Речь шла об обеспечении безопасности базы, добавил глав СБУ.

«Подчеркну, мы говорим не об угрозах со стороны флота, а о возможных угрозах флоту», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, к настоящему моменту СБУ создала мощное контрразведывательное подразделение, работающее в Симферополе, Севастополе, в других городах Крыма.

«Украина собственными силами может обеспечить безопасность базирования ЧФ РФ, подразумевая весь комплекс возможных угроз. Как только мы это сделали, сразу же известили российскую сторону о том, что перестал быть актуальным вопрос о необходимости пребывания российской, то есть иностранной спецслужбы на территории Украины», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он высказал уверенность, что вывод сотрудников ФСБ с территории Украины не перерастет в очередной украинско-российский скандал.

«В этом нет ни причин для скандала, ни политического контекста вообще. Это рутинный вопрос: у нас, как у страны временного пребывания иностранной военной базы, есть возможности обеспечить безопасность базирования, начиная от правопорядка на своей территории и заканчивая антитеррористическим режимом. Нам для этого не нужны помощь и физическое присутствие иностранных спецслужб», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, в этом году, в случае согласования с ФСБ РФ будут проведены антитеррористические учения на территории временного базирования Черноморского флота, чтобы российские коллеги убедились, что оперативные сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа» способны защитить российских моряков.

«Если понадобится, то и с оружием в руках», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.