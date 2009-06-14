При поддержке внутренних войск работает лагерь для проблемных детей

В Донецке при поддержке Восточного территориального командования Внутренних войск МВД Украины завтра начнет работу летний оздоровительный военно-спортивный лагерь для проблемных детей, требующих особого педагогического внимания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании для оздоровления детей, учащейся и студенческой молодежи утверждена программа проведения летнего военно-спортивного лагеря для учащихся, требующих особого педагогического внимания.

Лагерь будет организован с 15 июня по 14 июля, за это время планируется оздоровить около 200 учащихся, требующих особого педагогического внимания.

В программе предусматриваются занятия по парашютно-десантной подготовке, стрелковой подготовке, ориентирование во времени и пространстве и другие занятия по военной подготовке. На протяжении всего месяца будут проходить психологические тренинги для участников.

Лагерь организован с целью создания надлежащих условий для полноценного оздоровления детей, учащейся молодежи, а также военно-патриотической, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, заключили в пресс-службе.