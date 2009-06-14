В фестивале "Живой огонь" примут участие около 500 казаков

В Виннице 19-21 июня на острове Кемпа (Фестивальный) состоится первый Международный казацкий фестиваль культуры обычаев «Живой огонь», в котором примут участие около 500 казаков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

В рамках фестиваля состоятся показательные выступления мастеров украинских боевых искусств, казацкие забавы, культурная программа при участии народных коллективов и самих казаков.

Также во время фестиваля планируется проведение мастер-классов при участии работников Винницкого краеведческого музея и Винницкого педагогического университета по декоративно-прикладному искусству - посетители смогут взять уроки гончарства и вышивки.

Единственное условие для гостей фестиваля - строгий дресс-код. Попасть на действа смогут те, кто придет в наряде в украинском стиле.

Свыше пятисот казаков поселятся на острове в палаточном городке под открытым небом.