Минобразования запретило вузам пользоваться сайтами с доменом ".ru" и ".ру" (документ)
Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.
Это поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента №47 от 25.02.2017.
Читайте такжеСНБО советует госслужащим отказаться от российских почтовых сервисовСогласно указу, ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" призваны не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".
Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.
По данным "Украинской правды", все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.
Минобразования обязали ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя секретаря Кабинета министров Сергея Кушнира.