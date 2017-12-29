Минобразования запретило вузам пользоваться сайтами с доменом ".ru" и ".ру" (документ)

Это поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента №47 от 25.02.2017.

Читайте такжеСНБО советует госслужащим отказаться от российских почтовых сервисовСогласно указу, ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" призваны не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным "Украинской правды", все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

Минобразования обязали ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя секретаря Кабинета министров Сергея Кушнира.