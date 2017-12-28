В Ирпене на сессии горсовета гимн Украины прервали российским

Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из российского гимна. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

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По его словам, оппоненты городской власти подменили флешку с гимном, чтобы спровоцировать конфликт.

"Мы уже подаем соответствующее обращение в СБУ, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист", - говорится в его сообщении.

Напомним, мэр Ирпеня подозревается в создании, руководстве преступной организацией, завладении чужим имуществом в особо крупном размере и подделке документа.

Также Карплюка подозревают в приобретении фирмы с целью прикрытия незаконной деятельности.