Прокуратура сообщила о подозрении мэру Ирпеня

Мэру Ирпеня Владимиру Карплюку сообщено о подозрении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«Прокурором Киевской области сообщено о подозрении мэру Ирпеня, который, находясь в должности директора ООО «Сарафан», не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, а другой получил тяжкие телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Карплюк подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины.

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Как установили следователи, Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО «Сарафан» и будучи лицом, обязанным соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, зная, что указанное общество не имеет лицензии на строительную деятельность и разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью при выполнении строительно-монтажных работ, умышленно нарушил требования правил строительства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.

«Не заботясь о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения работ, подозреваемый не назначил работников, ответственных за безопасное проведение работ грузоподъемными кранами, ведение работ по проектам производства работ или технологическим картам, что, в свою очередь, привело к аварии гусеничного крана и падению его стрелы на здание и людей. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, а другой получил тяжкие телесные повреждения», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что «благодаря коррупционным связям и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших работников из Ривненской области, длительное время Карплюку удавалось избежать уголовной ответственности».

Мэру Ирпеня грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, Карплюк также является фигурантом дела о разворовывании бюджетных средств и земель. Как установило следствие, Карплюк вместе со своим первым заместителем Дмитрием Христюком и другими лицами «совершили тяжкие и особо тяжкие преступления с целью хищения бюджетных средств и земель на территории города Ирпеня, что составляет десятки миллионов гривень ущерба".