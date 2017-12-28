В Днепре показали оригиналы цветной литографии Сальвадора Дали. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего было представлено 34 работы из собраний европейских коллекционеров. Среди них - "Великая битва в небе", "Преломление хлеба" и "Многочисленные грехи".

Эпатажный художник и здесь придумал собственный способ. Он нашел подаренное ружье 15-го века. Вместо пуль стрелял жирной тушью и мастерски превращал получившиеся следы в библейские сюжеты.

Как сообщал УНИАН, в Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали.