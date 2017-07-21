В Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали (фото)

В испанском городе Фигерасе начались работы по эксгумации тела художника Сальвадора Дали, которая была санкционирована судом для установления отцовства. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.

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Сальвадор Дали захоронен в склепе на территории основанного им театра-музея. Для эксгумации необходимо поднять с захоронения каменную плиту весом в полторы тонны.

Как пишет Deutsche Welle, в первую очередь эксперты определят, в каком состоянии находятся останки и сохранился ли какой-либо генетический материал после действия химикатов, которые использовались для бальзамирования тела художника.

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Как сообщал УНИАН, судья мадридского суда Мария дель Мар Креспо постановила эксгумировать останки художника Сальвадора Дали для экспертизы ДНК. Решение было вынесено по иску Марии Пилар Абель Мартинес, которая пытается доказать, что она — биологическая дочь Дали.

Сальвадор Дали умер в Фигерасе в 1989 году в возрасте 84 лет. Он создал более полутора тысяч картин, иллюстраций и скульптур и является одним из наиболее известных представителей сюрреализма.