Биометрический контроль на границе Украины будет действовать для граждан из 71 страны

10:44, 27 декабря 2017
Общество
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Контроль заработает для стран, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности государства.

Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с Россией заработали с 27 декабря в тестовом режиме / фото УНИАН

Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан 71 страны, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«С 1 января 2018 года в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для иностранцев - граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства», - написал Слободян.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в аэропорту «Киев» с участием руководства Совета национальной безопасности и обороны, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы была представлена система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, которая заработает с 1 января 2018 года.

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Позже Слободян отметил, что мобильные комплексы биометрического контроля на границе с Россией заработают с 27 декабря в тестовом режиме.

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