На шахте им. Скочинского нашли тело одиннадцатого погибшего горняка

В Донецке на шахте им. Скочинского горноспасатели обнаружили тело одиннадцатого погибшего горняка.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА, сейчас горноспасатели ведут извлечение из-под завалов тела одиннадцатого погибшего.

"Тело десятого погибшего горняка, обнаруженного 11 июня, уже поднято на поверхность. Судьба еще двух горняков остается неизвестной", - сказала М.НИКИТИНА.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. 36 горнякам удалось покинуть аварийный участок и подняться на поверхность. В результате под завалами угля оказались 13 шахтеров. Тела 10 горняков уже подняты на поверхность.