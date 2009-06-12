Эксперт: Украину ждут отток капитала и подорожание нефти

Украину из-за мирового кризиса ожидают отток капитала и подорожание нефти, считает заместитель министра экономики, член-корреспондент НАН Украины Валерий МУНТИЯН.

Согласно пресс-релизу, переданному УНИАН агентством стратегических решений «Голуб и Шинкаренко», эксперт прогнозирует усугубление мирового финансово-экономического кризиса и в этой связи, по его мнению, Украине необходимо учесть реальные и потенциальные риски и безотлагательно внести коррективы в экономическое развитие. «Диапазон рисков очень большой - от оттока капитала из страны до возрастания цены на нефть до 120 долларов за баррель в течение ближайшего года», - сказал он.

По словам В.МУНТИЯНА, ухудшение внешней ситуации для Украины связано с тем, что мировой кризис еще не достиг дна. «Информация о том, что кризис идет на спад и подъем американской экономики начнется через 2,5-3 месяца, необъективна. Оснований для оптимизма пока нет. Мировая экономика в период кризиса уже потеряла 30 трлн. долл. Только США уже потеряли 10 млн. рабочих мест. Совокупный долг этой страны вырос до 90 трлн. долл. Это свидетельствует о том, что американская экономика, прежде всего, сама нуждается в структурных трансформационных изменениях. А для этого необходимо, как минимум, пять лет. Таким образом, на пороговое значение (дефицит бюджета составляет не менее 3%) экономика США может выйти не ранее 2013 года. К сожалению, мои прогнозы десятилетней давности сбываются», - сказал ученый (в 1999 году он рассчитал и опубликовал прогноз о грядущем мировом кризисе и этапах его развития - УНИАН).

В связи с этим, считает В.МУНТИЯН, а также с целью обеспечения экономической безопасности Украине необходимо уходить от долларизации. «Дополнительная эмиссия США в размере 5 трлн. долл. на полтора года в условиях падения мировой экономики очень опасна. Кроме того, американцы будут менять свою финансовую систему, защищать национальную экономику и своего товаропроизводителя. Они будут избавляться от доллара. И если мы вовремя не сориентируемся, то можем потерять часть национального дохода, поскольку обесценятся активы», - подчеркнул замминистра экономики.

В.МУНТИЯН отметил, что отход от долларизации необходимо начинать с внедрения инновационных технологий в финансово-банковском секторе. Необходимо устранить структурные диспропорции в национальной экономике. Кроме того, приоритетом должен стать реальный сектор экономики, который обеспечит Украине энергетическую, продовольственную и технологическую безопасность.

Помимо этого, по словам ученого, государство должно поставить своей стратегической целью вписаться в восходящую инновационную волну нового технологического уклада.

«Для Украины очень важно правильно определить структуру нового технологического уклада, что позволит стране получать интеллектуальную ренту. Ведь производственная сфера должна прейти к экологически чистым и безотходным технологиям через внедрение нано- и биотехнологий, новые материалы, информационные технологии, генную инженерию, искусственный интеллект и пр.», - подчеркнул В.МУНТИЯН.

Ученый также призвал представителей экспертного сообщества, науки, власти давать реальные оценки текущей экономической ситуации и делать правильные прогнозы. «Необходимо ставить реальные диагнозы, чтобы производительно использовать время и ресурсы, а также эффективно управлять товарно-денежными потоками. Нельзя рассматривать информацию только через призму оптимизма или пессимизма. Важно задаться вопросом: эта информация объективна или искажена», - подчеркнул он.

Кроме того, В.МУНТИЯН считает, что динамическая цикличность кризиса несет и созидательную функцию. «Если мы сосредоточим на созидательной функции все усилия и обеспечим политическую стабильность, Украина имеет шанс выйти с минимальными потерями и обеспечить устойчивое развитие», - подчеркнул ученый.