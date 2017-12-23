В Славянске разоблачили мужчину, который во время оккупации города помогал боевикам

В Славянске разоблачен мужчина, который во время оккупации города предоставил боевикам технику для строительства фортификационных сооружений.

Читайте такжеВ Славянске после протеста местных жителей уволили учителя-сепаратистаКак сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, сам мужчина, 1969 года рождения, рассказал полицейским, что во время оккупации города возглавил строительное предприятие, на котором до этого работал старшим водителем.

Он добровольно предоставил представителям незаконных вооруженных формирований строительную технику - погрузчики, краны и экскаваторы. Это позволило боевикам в короткое время построить сеть фортификационных сооружений и огневых точек в районе железнодорожного вокзала и выезда на поселок Былбасовка. Также подозреваемый участвовал в строительстве рвов, блиндажей и блокпостов.

Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса ("создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности").