Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали из зала харьковского суда - адвокат

В Харькове из судебного зала из-за повышения артериального давления госпитализировали бывшего мэра Славянска Нелю Штепу.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили адвокаты Штепы Александр Шадрин и Александр Тананакин.

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По словам Тананакина, сегодня, 28 сентября, во время очередного заседания Ленинского райсуда Харькова «скорую» Штепе вызвали ее родные.

«Ее госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом из помещения суда», - отметил Тананакин, подчеркнув, что она остается в одной из харьковских больниц с электронным средством слежения.

Тананакин отметил, что один судья из состава коллегии судей Ленинского райсуда Харькова уходит в отпуск, поэтому в заседании объявлен перерыв до 6 ноября 12:00.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Ленинский районный суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Справка УНИАН. Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.