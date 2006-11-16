Минфин про оппозицию, Тимошенко, вранье и бюджет

Распространенное сегодня заявление фракции Блока Юлии ТИМОШЕНКО о неприемлемости одобренных Верховной Радой Украины изменений у бюджету 2006 года может свидетельствовать разве что об интеллектуальном кризисе и отсутствии у оппозиции конструктивных подходов.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Украины, обнародованном на сайте Минфина.

Как отмечается в заявлении, аргументы оппозиции направлены ни на что иное, как только на сознательное дезинформирование общественности.

Так, оппозиционная фракция заявляет, что правительство безосновательно сняло 200 миллионов гривен с финансирования создания и закупки самолета АН-70. В действительности эта программа не реализуется, и средства на нее просто не будут использованы. Не последнюю роль в провале этой программы и в 2005, и в 2006 году сыграло то, что предыдущие правительства так ухудшили уровень отношений с Российской Федерацией, что об успешном научно-техническом сотрудничестве в таких инновационных проектах «технологий двойного назначения» нечего было говорить.

Далее фракция БЮТ утверждает, что «без соответствующего обоснования на 105 миллионов гривен сокращаются расходы на выплату пенсий военнослужащим Вооруженных Сил Украины». Хотя эта позиция в законопроекте (как, впрочем, и все другие) была тщательным образом обсуждена и согласована с распорядителями бюджетных средств – дело в том, что реальные пенсионные начисления в ВСУ оказались на 105 миллионов гривен меньше, чем предусмотрено бюджетом, следовательно, статья расходов просто приведена в соответствие с фактическим состоянием дел, подчеркивают в Минфине.

В заявлении подчеркивается, что приведенные аргументы ярко характеризуют позицию БЮТ как сознательно лживую. “Ведь вчера, во время отчета министра обороны в сессионном зале Верховной Рады именно представитель фракции БЮТ получил четкие объяснения относительно приведенных выше безосновательных обвинений правительства, однако, оппозиционные деятели проигнорировали опровержение, которое публично прозвучало и для депутатов, и для всеукраинской общественности”, - отмечается в сообщении.

Минфин считает, что БЮТ проигнорировал и то, что сокращение на 100 миллионов финансирования в 2006 году проектов по энергосбережению вызвано тем, что несмотря на заклинания относительно экономии, ни в 2005, ни в 2006 году предыдущие правительства палец о палец не ударили, чтобы запустить такие инвестиционные проекты. И реальная работа по внедрению энергоэффективных технологий и модернизации ЖКХ начнется только в 2007 году, который что приоритетом использования инновационно-инвестиционного ресурса бюджета на следующий год.

Проигнорировали также, что увеличение уставных капиталов государственных банков на 100 миллионов гривен – это шаг укрепления их надежности и повышения роли в государственных программах, да и, собственно, это рекомендация Президента Украины, об оппозиции к которому до сих пор БЮТ вроде не заявлял.

В заявлении отмечается, что абсолютно вне поля зрения оппозиции, которая, к сожалению, продолжает претендовать на звание «деструктивной», осталось то, что изменениями в бюджет 2006 года правительство эффективно, не изменяя дефицита госбюджета, решило очень острые социальные проблемы, оставленные на произвол судьбы предыдущим правительством: выплаты пенсий военнослужащим, полное финансирование зарплат работникам местных органов власти, компенсации дополнительных расходов бюджетных учреждений и организаций в результате увеличения цен и тарифов на энергоносители.

Таким образом, подчеркивается в заявлении Минфина, правительство нормализовало ситуацию, максимально урегулировало проблемы текущего года, чтобы они не легли тяжелым грузом на бюджет 2007 года. В действительности, именно это, а также реальное бюджетное планирование и тщательная подготовка к новому бюджетному году распорядителей средств позволит выполнять госбюджет 2007 года в автоматическом режиме, в соответствии с бюджетной росписью. Два года подряд такой порядок в Украине был разрушен. И именно те, кто не справился с социально-экономическими проблемами, разбалансировал бюджетную систему, сегодня пытаются критиковать правительство. Ничего профессионального и объективного в этой критике, к сожалению, нет. К сожалению, потому что таким образом в государстве до сих пор не задействована функция настоящей политической оппозиции: обоснованно критикуя правительство предлагать гражданам реалистичные альтернативы. Те же, кто называет себя оппозицией, живут неправдой, шумными спекуляциями и искажением фактов, отмечается в заявлении Минфина.