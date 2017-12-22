"Физически изолировать или устранить": музыкант из РФ рассказал, как бороться с Путиным

Российский певец Алексей Лебединский, больше известный как Профессор Лебединский, который сейчас живет в Киеве, уверен, что бороться с президентом России Владимиром Путиным надо всем миром. Об этом он написал у себя в Facebook.

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"К концу года хочу отметить один убийственный факт: что бы ни говорили, что бы ни делали российские оппозиционеры, за прошедшие много лет путинская власть не сдвинулась ни на миллиметр и даже не пошатнулась, не понес наказание ни сам Путин и ни один преступник из многочисленной путинской кодлы", - отметил музыкант.

"Что это значит? Значит, не теми методами действует оппозиция, раз толку ноль.

Это зло нельзя уговорить, усовестить, спорить с ним тоже бесполезно. Его только можно физически изолировать или устранить. Всем миром, раз у самих кишка тонка", - подчеркнул он.

Лебединский добавил, что уже давно не пишет о политике. "Потому что идти не с кем. Жалкие десятки настоящих плюс тысячи придурков, что сдадут своих на первом же бугорке или найдут себе очередного лидера-божка для челобития. И остается в сухом остатке вечный вопрос - с кем и за кого бороться? И я, истинно любящий свою Россию и маленький процент мыслящих адекватных соотечественников, все ближе к ужасному и самому обидному решению - "да гори оно все огнем, бл*дь"", - грустно подытожил он.