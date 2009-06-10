Ющенко подписал изменения к закону о производстве и обороте спирта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла соответствующий закон 21 мая. В соответствии с ним, лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии выдаются только тем субъектам хозяйствования, которые имеют полный технологический цикл производства, включая выкурку и выдержку и промышленную утилизацию отходов такого производства, а для производства коньяка также используют не меньше 25% спирта коньячного собственного производства или спирта коньячного, выкуренного в Украине из виноматериалов, выработанных из отечественного сырья, и выдержанного не менее трех лет, в пересчете на абсолютный алкоголь.

Субъект хозяйствования, который получил лицензию на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии, имеет право осуществлять оптовую торговлю спиртом коньячным собственного производства без получения отдельной лицензии на такую оптовую торговлю.

Оптовая торговля спиртом коньячным осуществляются субъектом хозяйствования на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии.

Кабинет министров Украины определяет порядок ведения реестра указанных субъектов хозяйствования.

Субъекты хозяйствования - производители спирта этилового осуществляют его реализацию на экспорт через государственные предприятия, специально уполномоченные на это Кабмином, а украинским потребителям - через оптовую торговлю.

Нормы данного закона в отношении сидра и перри (без добавления спирта), а также нормы по использованию в производстве коньяка не менее 25% спирта коньячного собственного производства или спирта коньячного, выкуренного в Украине из виноматериалов, выработанных из отечественного сырья, в пересчете на абсолютный алкоголь, и относительно полной промышленной утилизации отходов производства коньяка и алкогольных напитков, изготовленных по коньячной технологии, начинают применяться с 1 января 2010 года, а для субъектов хозяйствования, которые до этой даты получили лицензии на производство коньяка, - с 1 апреля 2013 года.