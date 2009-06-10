Сотрудники СБУ установили государственный флаг на горе в Крыму

20:19, 10 июня 2009
Общество
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Акция завершится в Луганске

На одной из самых красивых гор урочища Ласпи – «Илияс-Кая» на высоте 600 метров сотрудники Центра специальных операций СБУ закрепили государственный флаг площадью 54 кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства, таким образом СБУ присоединилась к Всеукраинской общественной акции «Величие Украинского флага».

Акция «Величие Украинского флага» стартовала в г. Севастополе, пройдет во всем городам страны и завершится 28 июня в Луганске в День Конституции Украины.

Акция имеет патриотически-просветительский характер и инициирована активистами общественных неправительственных организаций.

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