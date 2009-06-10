Скандал с избиением в СИЗО: это были не побои, а пролежни?

Прокуратура Кировоградской области отказала в возбуждении уголовного дела по результатам проверки обстоятельств смерти Анатолия Левчуня после пребывания в следственном изоляторе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Прокурорская проверка проводилась по двум направлениям: по обращению относительно нанесения телесных повреждений арестованному А.Левчуню и относительно состояния и качества предоставления ему медицинской помощи в СИЗО г. Кировограда и территориальных заведениях здравоохранения.

Согласно материалам медицинской документации следственного изолятора, заключенный А.Левчунь находился на стационарном лечении в Кировоградском областном психоневрологическом диспансере с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении», «голодание тяжелой степени», «интоксикационно-дегиратиционный синдром» и «хрониосепсис». Врачи фиксировали у больного периодическую гипертермию. Кроме того, образец сыворотки крови задержанного содержал антитела к ВИЧ. Длительное время А.Левчунь был прикован к постели, в связи с чем на его теле появились пролежни, которые неспециалисты могли принять за телесные повреждения.

Согласно заключению начальника Кировоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Владимира ШИЛАНА, при вскрытии трупа А.Левчуня каких-либо телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Ввиду вышеизложенного, 5 июня 2009 года прокурор на основании ст. 6 п.1 Уголовно-процессуального кодекса Украины отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению о получении А.Левчунем во время его содержания в Кировоградском следственном изоляторе телесных повреждений из-за отсутствия события преступления.

В связи с общественным резонансом обстоятельств смерти А.Левчуня для объективности проведения проверки в области находились представители уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, Генеральной прокуратуры Украины. Они также пришли к выводу об отсутствии нарушений закона в отношении заключенного и согласились с принятым прокуратурой области решением.

Проверка состояния и качества предоставления медицинской помощи А.Левчуню территориальными заведениями здравоохранения и работниками Кировоградского следственного изолятора еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, по данным Винницкой правозащитной группы, 8 апреля 22-летний А.Левчунь в удовлетворительном состоянии был заключен в Кировоградский СИЗО Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. 29 мая Винницкая правозащитная группа сообщила о том, что задержанный находится в реанимационном отделении Кировоградской больницы №1 в критическом состоянии со следами очевидных издевательств и побоев на теле. В ночь на 2 июня он умер.

4 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО безотлагательно провести тщательную проверку информации о трагическом инциденте в Кировоградском следственном изоляторе.