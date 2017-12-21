Елки никто не заметил: глава Николаевщины пришел на праздник с разбитым лицом (видео)

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко запомнился своим лицом на открытии елки в Николаеве.

Как говорится в сюжете ТСН, в день праздника он вернулся из командировки в Киеве и у него был полностью заклеен пластырем нос, была разбита бровь и были заметны синяки под глазами. Откуда они взялись, чиновник комментировать не стал.

В окружении политика рассказали об аварии, в которую якобы попал Савченко. Впоследствии пресс-служба выдвинула версию, что шеф увлекается боями без правил. Поэтому синяки и разбитый нос он получил на ринге, но соперника все-таки победил.