Елки никто не заметил: глава Николаевщины пришел на праздник с разбитым лицом (видео)
03:51, 21 декабря 2017Общество
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В пресс-службе политика заявили, что шеф увлекается боями без правил и получил травмы на ринге.
В окружении политика рассказали об аварии, в которую якобы он попал / Скриншот видео ТСН
Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко запомнился своим лицом на открытии елки в Николаеве.
Как говорится в сюжете ТСН, в день праздника он вернулся из командировки в Киеве и у него был полностью заклеен пластырем нос, была разбита бровь и были заметны синяки под глазами. Откуда они взялись, чиновник комментировать не стал.
В окружении политика рассказали об аварии, в которую якобы попал Савченко. Впоследствии пресс-служба выдвинула версию, что шеф увлекается боями без правил. Поэтому синяки и разбитый нос он получил на ринге, но соперника все-таки победил.
Руководитель Николаевщины открыл елку с разбитым лицом
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