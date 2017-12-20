В Харькове одного из лидеров "русской весны" освободили из-под стражи в зале суда

Лидера движения «Юго-Восток» Юрия Апухтина, который принимал активное участие в массовых беспорядках у здания Харьковской облгосадминистрации в 2014 году, освободили из-под стражи в зале суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области, сегодня, 20 декабря, коллегия судей рассмотрела жалобы Апухтина, защитников и прокурора.

Суд решил оставить апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения, а апелляционные жалобы обвиняемого и защитников удовлетворить частично.

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Так, приговор Киевского районного суда от 23 мая 2017 года в отношении Апухтина в части его осуждения по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) отменен, уголовное производство в этой части отменено.

Из приговора также была исключена ссылка о применении ч.1 ст.70 УК Украины, в результате чего Апухтин считается осужденным только по ч.1 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки) к пяти годам лишения свободы.

На основании ч.5 ст.72 УК Украины в срок отбывания наказания Апухтина зачислены срок его предварительного заключения с 30 апреля 2014 года по 7 мая 2014 года и с 19 декабря 2014 года по 20 июня 2017 года из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, а с 21 июня 2017 года по 20 декабря 2017 года из расчета один день заключения за один день лишения свободы.

В соответствии с такими расчетами, Апухтин полностью отбыл наказание и был освобожден из-под стражи в зале суда.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Харькове лидер движения «Юго-Восток» Апухтин, который весной 2014 года был одним из лидеров местного антимайдана, был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Во время досудебного следствия было установлено, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской ОГА. Он неоднократно призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию так называемых «Харьковской народной республики» и «Конституции ХНР».