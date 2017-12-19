В Киеве засияла огнями главная елка Украины (фоторепортаж)
20:13, 19 декабря 2017Общество
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В столице в 19:00 состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной елке Украины.
В День святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве зажгли главную новогоднюю елку страны. Праздничную церемонию открывал, в частности, мэр города Виталий Кличко.
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Зеленая красавица засияла в центре столицы разноцветными огнями. Также заиграла цветами иллюминация на территории новогоднего городка возле Михайловского собора.
После торжественного открытия главной елки начался праздничный концерт, который продлится до 22:00.
Также сегодня открываются новогодне-рождественские празднования на Софийской площади.
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