Лиховой хотел поддержать украинское ”мыло”, но не успел

Экс-министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВОЙ в интервью УНИАН заявил, что корень финансовых сложностей украинского кинематографа – не в недофинансировании, а в финансировании несвоевременном. “В прошлом году государство выделило на кинопроизводство 49 миллионов гривен, - сказал ЛИХОВОЙ, - освоено – 26, в этом году – почти 50 миллионов... Когда я пришел в правительство, было сорок два фильма в процессе производства. Это немало. Сейчас, за месяц до отставки, я подписал программу кинопроизводства. И при мне, кстати, была создана Государственная служба кинематографии”.

Выделенные на кино бюджетные средства возвращаются назад потому что “поступают в конце года”. Экс-министр пожаловался, что распорядители бюджетных средств не обращают внимания на то, что “кинопроизводство – сложный процесс. Это не то, что пойти в магазин и купить готовый товар, его еще нужно организовать. Тем более на руинах украинских киностудий”.

Экс-министр не видит никаких оснований в претензиях режиссерской группы фильма “Штольня” и молодых кинематографистов, которые все время жалуются на отсутствие государственного внимания к отечественным кинематографическим проектам. “Это такая уж украинская ментальность, - считает ЛИХОВОЙ, – еще на этапе рождения проекта нужно уже определить, кто будет назначен ответственным за его провал. Ни разу те, кто делал “Штольню”, не обращался ко мне непосредственно как к министру. Хотя большего количества посетителей, чем принял за это время я, не принимал ни один из моих предшественников. В кинематографе сохранилось инерционное мышление – что когда в нас есть гениальный проект, то государство должно его профинансировать. Государство лишь частично может принять участие в кинопроизводстве. И не потому, что мы не хотим, а потому, что связаны ограничениями. Только для того, чтобы начать работу над фильмом, нужно пройти по меньшей мере четыре-пять тендеров. Это очень сложный процесс, и когда с 1 июля мы ввели тендерное законодательство, то выяснилось, что некому принимать в них участие – киностудии не готовы”.

Также значительное количество обид художников может объясняться тем, что, как напомнил ЛИХОВОЙ, “проекты фильмов проходят экспертный совет. Конечно, каждый автор считает свое произведение гениальным, но он еще должен убедить в этом экспертную группу и, простите, министра культуры тоже. Кстати, (я это считаю своей заслугой) каждый выпускник творческого факультета кино и телевидения имеет право реализовать свой первый проект за бюджетные средства”.

На этом фоне кое-что удивляет, что склонные к разговорам о возрождении духовности высокопоставленные чиновники, как признался ЛИХОВОЙ, в реальной жизни все же отдают преимущество коммерческим проектам. “Когда в июне мы утверждали положение о службе кинематографии, то премьер-министр Юрий Ехануров деликатно, но настойчиво посоветовал: господин министр, начните с украинского “мыла”. И я с ним согласился, но времени было маловато. Деньги пойдут только сейчас...”

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