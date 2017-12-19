Возможности и инновации: на CNN запустили рекламу Украины (видео)
Промо-ролик Украины будут транслировать в эфире CNN 15-21 декабря.
Министерство информационной политики Украины запустило 30-секундный рекламный ролик об Украине в эфире телеканала CNN.
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Как отметили в Министерстве информационной политики, промо-ролик будут транслировать в эфире телеканала в период 15-21 декабря.
«CNN смотрит весь мир. Этот ролик по продвижению интересов Украины в мире будет выпускаться в эфир в течение 15-21 декабря. Это отличная возможность рассказать миру об изменениях, происходящих в Украине, о реформах и возможности для мирового бизнеса», - рассказал госсекретарь МИП Артем Биденко.
Как сообщал УНИАН, по последним данным Индекс инвестиционной привлекательности Украины, который составляет Европейская Ассоциация Бизнеса (ЕАБ), которая представляет интересы более 800 украинских и иностранных предприятий, которые работают в Украине, во втором полугодии текущего года снизился по сравнению с первым полугодием.