Сына нардепа Швыдкого, который крутил аферы с автомобилями, арестовали (видео)

Андрей Швыдкый обманул людей как минимум на 4 млн грн, полиция ганялась за ним целых два года. Наконец, благодаря сюжету программы «Гроши», сегодня он на скамье подсудимых.

Читайте такжеСын депутата под видом чиновника Мининфраструктуры провернул аферу на несколько миллионов - расследованиеДелок обещал людям почти новые машины за полцены, брал деньги, а потом исчезал. В его мошеннические схемы попали его бывшие одноклассники и однокурсники.

Один из обманутых Денис помог полиции поймать делка. Сам он отдал сыну нардепа 200 тыс. грн и не сомневался в честности Андрея Швыдкого вплоть до тех пор пока не увидел репортаж о том, что он мошенник. Далее парень решил помочь следствию. Погорел аферист, против которого открыто 30 уголовных производств, на алчности. Его задержали на горячем, когда Денис передавал ему $600.

Почти все обманутые им люди приехали в Оболонский райсуд, чтобы посмотреть на этого мошенника. В суде Швыдкый начал врать, что должен обманутым лишь 30 тыс. грн. Но когда понял, что викриутитися не удастся, начал обещать отдать всем деньги.

Андрей Швыдкый выдавал себя за влиятельного чиновника из Мининфраструктуры, а когда было надо, то вспоминал и своего отца - депутата. Хотя на самом деле Андрей не чиновник, а всего лишь безработный.

Сегодня его посадили под домашний арест на период следствия. Но потерпевшие опасаются, что он избежит ответственности, потому что влиятельный отец уже взязвся помогать сыну. Хотя сам нардеп это отрицает, говорит, что, если сын виноват, то пусть отвечает.