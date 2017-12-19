В Одессе арестовали члена формирования "Самооборона Крыма" по подозрению в сепаратизме

13:17, 19 декабря 2017
Общество
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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Фото УНИАН

Приморский районный суд Одессы арестовал представителя незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» без возможности внесения залога, который подозревается в сепаратизме.

Читайте такжеВ Одессе СБУ обязали расследовать дело боевика-сепаратиста, который получил от горсовета льготы на ведение бизнесаКак сообщили УНИАН в суде, постановлением следственного судьи от 18 декабря подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым, расследует дело Главное управление Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе.

Как уточнили в прокуратуре, расследование проводится по факту незаконных действий гражданина, который, являясь участником вооруженного формирования так называемой «Самообороны Крыма», с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в начале марта 2014 года предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, с целью разжигания сепаратистских настроений среди населения АРК совместно с группой неустановленных лиц он проводил агитационную деятельность, направленную на выход из состава Украины Крыма и Севастополя, присоединения указанной территории в Российской Федерации. Также подозреваемый принимал активное участие в захвате административных зданий органов власти и местного самоуправления, создавал условия для проникновения на территорию полуострова Крым представителей специальных подразделений вооруженных сил РФ.

В ходе досудебного расследования мужчине сообщено о подозрении совершения преступления по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), он объявлен в розыск и в соответствии с постановлением судьи было получено разрешение на задержание с целью поводу и избрании меры пресечения.

Во исполнение указанного решения 15 декабря гражданин был задержан в Днепре и доставлен в Приморский районный суд Одессы.

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