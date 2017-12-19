В Одессе арестовали члена формирования "Самооборона Крыма" по подозрению в сепаратизме

Приморский районный суд Одессы арестовал представителя незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» без возможности внесения залога, который подозревается в сепаратизме.

Читайте такжеВ Одессе СБУ обязали расследовать дело боевика-сепаратиста, который получил от горсовета льготы на ведение бизнесаКак сообщили УНИАН в суде, постановлением следственного судьи от 18 декабря подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым, расследует дело Главное управление Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе.

Как уточнили в прокуратуре, расследование проводится по факту незаконных действий гражданина, который, являясь участником вооруженного формирования так называемой «Самообороны Крыма», с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в начале марта 2014 года предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, с целью разжигания сепаратистских настроений среди населения АРК совместно с группой неустановленных лиц он проводил агитационную деятельность, направленную на выход из состава Украины Крыма и Севастополя, присоединения указанной территории в Российской Федерации. Также подозреваемый принимал активное участие в захвате административных зданий органов власти и местного самоуправления, создавал условия для проникновения на территорию полуострова Крым представителей специальных подразделений вооруженных сил РФ.

В ходе досудебного расследования мужчине сообщено о подозрении совершения преступления по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), он объявлен в розыск и в соответствии с постановлением судьи было получено разрешение на задержание с целью поводу и избрании меры пресечения.

Во исполнение указанного решения 15 декабря гражданин был задержан в Днепре и доставлен в Приморский районный суд Одессы.